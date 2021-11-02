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Donbas'ta ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte 1 Ukraynalı hayatını kaybetti.
Donbas'ta ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte 1 Ukraynalı hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, ayrılıkçılar dün 11 kez, bugün 1 kez ateşkes ihlalinde bulundu.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Pavlopil, Svitlodarsk, Avdiyivka ve Vodyanik bölgelerinde ateş açtığı; saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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