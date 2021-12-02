  • BIST 1.874,45
  • Altın 756.79360
  • Dolar 13.4073
  • Euro 15.1947
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Donbas'ta gerilim sürüyor: Bir Ukrayna askeri öldü

» »
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti.
Donbas'ta gerilim sürüyor: Bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün ayrılıkçıların 4 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Şumı, Marinka, Avdıviyka ve Novotroystke bölgelerinde ateş açtığı ifade edildi. Saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bugün itibarıyla bir ateşkes ihlalinin gerçekleşmediği bilgisi verildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı: Üç kişi yaralandı01 Aralık 2021 Çarşamba 18:45
  • Almanya'da Covid-19'a bağlı ölüm sayıları rekor seviyeye ulaştı01 Aralık 2021 Çarşamba 15:14
  • Ukrayna NATO'dan Rusya'ya karşı 'caydırıcılık paketi' istiyor01 Aralık 2021 Çarşamba 14:43
  • Almanya'da zorunlu aşı uygulamasına Olaf Scholz'dan destek01 Aralık 2021 Çarşamba 10:05
  • Avrupa’da enflasyon rekoru30 Kasım 2021 Salı 18:15
  • Reuters, 2021’in en iyi fotoğraflarını seçti: Türkiye’den ABD’ye çarpıcı fotoğraflar30 Kasım 2021 Salı 16:32
  • Omicron mutasyonu İspanya'da tespit edildi30 Kasım 2021 Salı 16:01
  • Azerbaycan'da askeri helikopter düştü30 Kasım 2021 Salı 12:31
  • Kritik görüşmede umut verici açıklamalar30 Kasım 2021 Salı 11:11
  • Polonya 7 ülkeden uçuşları durdurdu: AB dışından gelenlere 14 gün karantina30 Kasım 2021 Salı 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti