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Donbas'ta Rusya Yanlısı Ayrılıkçıların Saldırısında 2 Ukrayna Askeri Öldü

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Donbas'ta Rusya Yanlısı Ayrılıkçıların Saldırısında 2 Ukrayna Askeri Öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 7 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Donbas'ın Avdiyivka ve Zolotoye bölgelerinde ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukrayna askerinin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, askerlerin kaldırıldıkları hastanede öldüğü aktarıldı.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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