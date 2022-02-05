Donbas'ta Yahudi Toplumu Rusya-Ukrayna Krizinin Barışçıl Yollarla Çözülmesini Umuyor

Kramatorsk, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı.

Donbas'ta Yahudi toplumu üyeleri Rusya-Ukrayna krizini ve bunun yaşamlarına etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Hesed Morya Yahudi Derneği Başkanı Irina Muravskaya, derneklerinin 1998'de 2. Dünya Savaşı'ndan etkilenen Yahudiler ve aile üyelerine yardım etmek amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Kramatorsk ve çevresinde yaşlı, hasta ve engelli 300 kişiye yardım sağladıklarını aktaran Muravskaya, bölgede 2 binden fazla Yahudi olduğu bilgisini paylaştı.

Muravskaya, 2014'te başlayan çatışmalardan önce şu an ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk'teki sinagoga gittiklerini aktararak, "Ama Donetsk artık diğer tarafta kaldı. Şimdi insanlar sadece Harkiv veya Dnipro'daki sinagoglarda ibadetlerini gerçekleştirebiliyor." diye konuştu.

Ayrıca "Mitzva mobil" adında tekerlekli sinagogun da yılda 2 kez şehirlerine uğradığını belirten Muravskaya, "Mitzva mobil senede iki kez şehrimize geliyor. Dnipro veya Herson ya da her şehirden geliyor ve bizimki gibi sinagog olmayan küçük şehirleri dolaşıyor." dedi.

Muravskaya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı olasılığına ilişkin, "Sadece barış ve her şeyin barışçıl yollarla çözülmesini istiyorum ki gerginlik bir şekilde tırmanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Yahudi toplumuyla her zaman irtibat halinde olduklarını ifade eden Muravskaya, ayrıca savaş nedeniyle yerinden edilenlere de barınma ve yiyecek temin etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Barış istiyor ve her cuma dua ediyoruz"

Diğer dernek çalışanı Irina Basik de 20 senedir çalıştığını ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin daha iyi fırsatlar ve eğitim için şehirden ayrıldığına dikkati çeken Basik, Yahudi toplumunun savaş öncesi daha büyük etkinlikler düzenlediğini aktardı.

Basik, bölgede artan gerginlik nedeniyle endişe duyduklarını dile getirerek, "Barış istiyor ve her cuma dua ediyoruz. Evimize ve ülkemize barış diliyoruz." dedi.