  • BIST 1.392,910
  • Altın 493,53
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9750
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Dondurma Kilo Aldırır Mı?

» »
Dondurma Kilo Aldırır Mı?
Dondurma Kilo Aldırır Mı?

Özellikle yaz mevsiminde sıkça tüketilen besinlerden bir tanesi olan dondurma, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Lezzetli olmasının yanı sıra doğal ürünlerden elde edilen dondurmanın insan vücuduna faydaları bulunurken içeriğinde bulunan şeker dolayısıyla aşırı tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Dondurma kilo aldırır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Dondurma içimizi serinleten bir besin olmasının yanında içerisinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde faydaları da bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında sıkça tüketildiği için kilo aldırıp aldırmadığı merak konusudur. İşte detaylar…

DONDURMA KİLO ALDIRIR MI?

Dondurma yaz aylarının vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Süt ile yapılan dondurmalar içeriğindeki kalsiyum nedeni ile kemik hastalıklarını riskini azaltmaktadır. Dondurma yemenin keyif verdiği doğrudur buna ek olarak süt ile yapılan dondurmaların vücuda katkısı da bulunmaktadır. Süt ile yapılan dondurmalar kalsiyum açısından zengindir. Yapılan çalışmalar kalsiyum mineralinin yeterli bir şekilde alınmasının kilo kaybını desteklediğini göstermektedir. Dondurma aynı zamanda bir protein kaynağı olarak karşımıza çıkar. Proteinler vücutta yağ olarak depolanmadığı için dondurmanın kilo aldırmadığı söylenebilir. Fakat bilinçsizce ve fazla şekilde tüketilen her şeyde olduğu gibi kalori fazlalığı oluşturacak şekilde dondurma yemek kilo alımına sebep olabilir.

DONDURMA DİYETİ BOZAR MI?

Dondurma yemek çok lezzetli olsa da vücuda faydaları da bulunmaktadır. Diyet listelerinin bazılarında dondurma yer alabilmektedir. Fakat dondurma diyet listelerinde külahsız sade halde verilmektedir. Ama diyet listelerinde dondurma bulunacak ise diyeti uygulayan kişinin yeterli ve dengeli besleniyor olması buna ek olarak da egzersize yeterli önemi veriyor olması gerekmektedir. Bu şekilde dondurma tüketimine haftada 2- 3 izin verilebilir.

GECE DONDURMA YEMEK KİLO YAPAR MI?

Dondurma insan vücudu için hem rahatlatıcı hem de faydalı bir besindir. İçerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde faydalı olan bir besindir. Dondurmayı gece yemek hakkında bazı uzmanlar dondurmanın özellikle gece 22.00'dan sonra tüketmesini önermektedir. Dondurmanın içerisinde bulunan şekerin zararlı olmaması için 22.00'dan sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Fakat bazı uzmanlar da 22.00'dan sonra ne dondurma ne de herhangi bir besin tüketmeyi önermezler.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultan Çayı Faydaları Nelerdir?29 Temmuz 2021 Perşembe 19:00
  • “’Asil Köylü’ doğayı yok edecek”28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:20
  • Eklem Ağrılarınız Ortadan Kalkacak!27 Temmuz 2021 Salı 23:00
  • Meyve Kilo Aldırır Mı?27 Temmuz 2021 Salı 22:00
  • Orta Kulak Sıvı Toplaması İşitme Azlığına Neden Olabilir27 Temmuz 2021 Salı 21:00
  • Uzmanlardan Mucize Besin Önerisi! Böbreklerinizi Temizliyor27 Temmuz 2021 Salı 20:00
  • Kilonuzun Nedeni Kişiliğiniz Olabilir !27 Temmuz 2021 Salı 19:30
  • Kansızlık Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:00
  • Sabah Kalktığınızda Beliniz Ağrıyorsa Dikkat !26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:00
  • Çocuklarda İştahsızlık ve Uykusuzluğun Az Bilinen Nedeni !26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti