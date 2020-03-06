Dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan adama hapis cezası

ABD’nin Teksas eyaletinde, sosyal medyada şaka olarak paylaşmak için bir süpermarkette, dolaptan aldığı dondurmayı yalayıp yerine geri koyan kişiye bir ay hapis cezası verildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre 24 yaşındaki D’Adrien Anderson’un Walmart süpermarketinde çektiği video, geçen ağustosta sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olay polise ihbar edilmişti.

Anderson ve babası daha sonra markete dönüp polise yaladığı dondurmanın satın alındığını kanıtlayan faturayı gösterse de soruşturma devam etti.

Anderson’a hapis cezasının yanısıra 100 saat ücretsiz çalışma, 1000 dolar para cezası verildi ve dondurma şirketine 1565 dolar ödemesine hükmedildi.