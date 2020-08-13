Dondurulmuş gıda veya paketinden ‘corona’ bulaşır mı?

Yine bu hafta 102 gündür yerel vakanın görülmediği Yeni Zelanda’da tespit edilen pozitif vakanın yurt dışı seyahat geçmişi bulunmaması ve ithal donmuş gıda deposunda çalışıyor olması bu endişeleri güçlendirdi.
Virüsün kaynağını araştıran Yeni Zelandalı yetkililer bu yolla bulaşmış olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor.
Hafta başında Çin’in Dalian kentindeki Yantai limanında Ekvador’dan ithal edilen dondurulmuş karides paketinde virüs kalıntıları bulunduğu açıklanmıştı.
Ardından bugün ülkenin güneyindeki Şenzhen kenti hükümeti Brezilya’dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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