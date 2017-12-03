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Döne Sonbaş yaşam mücadelesini kaybetti

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Döne Sonbaş yaşam mücadelesini kaybetti
Dörtyol’da 23 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 44 yaşındaki Döne Sonbaş tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bu sabah saat 01.03’te  yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Döne Sonbaş (K-44), 23 Aralık’ta yönetimindeki FN 440 plakalı salon araçla, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde seyrederken karşı şeride geçerek karşı istikametten gelen traktörün sağ arka tekerleğine çarpması sonucu yaralanmış, yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

GAZİMAĞUSA’DA TAŞDEMİR ANİ RAHATSILIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazimağusa’da sakin Sevim Taşdemir (K-52), dün evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Müteveffa otopsi için Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇİNER’İN ÖLÜM NEDENİ AORT DAMARI YIRTILMASI

Nergisli’deki evinde 1 Aralık Cuma günü geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Ergün Çiner’in (E-58) cesedi  üzerinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

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