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Dönere kimlik geliyor

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Dönere kimlik geliyor
Dönere kimlik geliyor

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan, “Dönere sertifikasyon sistemini getiriyoruz, bu sistemle dönerin çiftlikten vatandaşa ulaşana kadarki sürecini tüketiciler izleyebilecek, dönerin bir kimliği olacak” dedi.

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UDOFED Başkanı Mehmet Mercan, sağlıklı döner için 2020 yılındaki projelerini açıkladı. Gıda güvenliği konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden Mercan, dönere sertifikasyon sistemi getireceklerini söyledi. Mercan, “Sertifikasyon sistemiyle dönerin bir kimliği olacak. Bu sistemle dönerin çiftlikten vatandaşa ulaşıncaya kadar olan süreci izlenebilecek" diye konuştu.

 

'Döner sektöründe çalışanlar eğitime tabi tutulacak'

Döner sektöründe çalışanlar için eğitiminin önemli olduğunu belirten Mercan, “2020 yılında hayata geçirmeyi planladığımız projelerden biri de döner sektöründe çalışanların eğitimi. Döner sektörü çok büyük bir sektör. Projelerimiz kapsamında döner sektöründe çalışanları üniversitelerimizle birlikte bir eğitime tabi tutacağız. Dönerciler ustalık belgesi alarak çalışacak. Bu çalışmalarımız vatandaşın sağlıklı olarak dönere ulaşabilmesi açısından fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.

'Dünya döner zirvesi yapmayı planlıyoruz'

Dönerin tanıtımı için de çalışmalar yaptıklarını belirten Mercan, “2020 yılı içinde dünya döner zirvesi yapmayı planlıyoruz. 2020 yılında döner festivalleri yapmak için belediyelerle görüşüyoruz” şeklinde konuştu.

"İdeal tavuk döner fiyatı 100 gram için 10 lira, et döner için ise 100 gramı 15-18 lira civarı” diyen Mercan, “Dönerin ham maddesi ettir. Bizim etlerimiz de gayet sağlıklıdır. Döner satış noktalarıyla, döner üretim noktalarını birbirinden ayırma konusunda çalışmalarımız var. Döner konusunda gündeme gelen sorunları tamamen ortadan kaldıracağız. Piyasada 2 buçuk liraya tavuk döner 5 liraya et döner satıldığını görüyoruz, bunu zincir mağazalar yapıyor. Bu zincir mağazalar onaylı işletme değiller. Kepenkler kapatıldıktan sonra yerinde döner takılan yerlerdir" dedi.

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