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Donetsk lideri: Operasyon çabuk tamamlanacak

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Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin “Bölgenin tamamını Kiev'den geri alma operasyonu çabuk tamamlanacak” dedi.
Donetsk lideri: Operasyon çabuk tamamlanacak

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin “Bölgenin tamamını Kiev'den geri alma operasyonu çabuk tamamlanacak” dedi.

Reuters haber ajansı, Puşilin'in Luhansk ve Donetsk bölgelerinin tamamını ele geçirmek üzere operasyon yürüttüklerini açıkladığını aktardı.

Puşilin dün Donetsk’ten tahliye edilen sivillerin bulunduğu Makiivka kasabasını ziyaret etti.

Rus haber ajansı Sputnik de, Puşilin'in “Donetsk'te Kiev'in denetimindeki toprakları geri almak için düzenledikleri operasyonun oldukça çabuk sona ereceğini” ifade ettiğini bildirdi. Rossiya-24 televizyonuna konuşan Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas operasyonlarının yönetildiği karargahın “neredeyse tamamen yok edildiğini” söyledi.

‘UKRAYNA’NIN KARARGAHI İMHA EDİLDİ’

Ayrılıkçı lider, “Donetsk Halk Cumhuriyeti toprakları üstündeki tüm temas hattı boyunca neredeyse hiç ateş açılmıyor, karşı tarafın ateş açma noktaları kontrol altına alındı, Kiev güçlerinin operasyonları yürüttüğü karargah imha edildi” dedi.

Donetsk'teki milislerin sözcüsü Eduard Basurin de, düzenledikleri operasyonun temel amacının, “Donbas'ın idari sınırlarını güvenceye almak ve Ukraynalı siyasetçilerin baskısı altında yaşayan insanları kurtarmak olduğunu” kaydetti.

Öte yandan Rusya destekli ayrılıkçılar, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk’ta Ukrayna’ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini de öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tek taraflı bağımsızlığını tanıma kararıyla büyüyen kriz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatma kararıyla yeni bir aşamaya geçti.

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