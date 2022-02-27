Donetsk: Ukrayna ordusu, Kramatorsk kentinin merkezine 5 adet S-300 sistemi konuşlandırdı

Basurin, “Ukrayna ordusu, sivil nüfusu siper olarak kullanarak Ukrayna kentlerinin yerleşim bölgelerinde saklanmaya devam ediyor. Kramatorsk kentinin merkezinde, Ukrayna Merkez Silahlı Kuvvetleri caddesine beş adet S-300 füze sistemi yerleştirildi” diye konuştu.

Basurin ayrıca Dmitrovka, Svobodnoye, Donskoye ve Anadol yerleşimlerinin, Halk Milisleri birliklerinin kontrolüne geçtiğini, ayrıca Donetsk milislerinin Kamenka ve Volnovaha yerleşimlerine ulaştığını belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukrayna ordusunun Lugansk’ın Rovenki kentindeki petrol deposuna yaptığı saldırının tüm ayrıntılarının netleştirilmesi talimatını verdi.