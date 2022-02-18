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Donmak üzereyken bulunan yavru ayılar biberonla besleniyor

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Donmak üzereyken bulunan yavru ayılar biberonla besleniyor
Donmak üzereyken bulunan yavru ayılar biberonla besleniyor

AA’nın haberine göre Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde hayvancılıkla uğraşan Veysel Çiftçi tarafından bulunup İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan bozayı yavrularının tedavisi sürdürülüyor.

Veteriner tarafından hazırlanan mama, ısıtılarak belirli bir sıcaklığa getirildikten sonra biberonla yavrulara veriliyor. Yavrular, küçük olmaları nedeniyle vücut ısılarının düşmemesi için yoğun bakımda tutuluyor.

İki günde 150 gram almışlar

Veteriner hekim Sefa Hebipoğlu, yavruların ilk geldiklerinde kapalı olan gözlerinin açıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Ayılar bize geleli yaklaşık 48 saat oldu. İlk geldiklerinde vücut ısıları çok düşüktü ancak şu anda gayet iyiler. Günlük dört veya beş kere besleme yapılıyor durumlarına göre.

Her seferinde biberonla 50 mililitreye yakın mama vermeye çalışıyoruz. Dışkılamalarında ve idrar yapmalarında bir problem yok. Geldiklerinden beri 150 gramdan fazla kilo aldılar. Bu durum da bizim için iyiye işaret.”

Anneden haber gelmezse rehabilitasyon merkezine yollanacaklar

Yavruların bir süre daha bakım ve tedavilerinin süreceğini anlatan Hebipoğlu, “Birkaç gün daha muhtemelen bakımlarını biz gerçekleştireceğiz, anneyle ilgili haber gelene kadar. Annelerinden bir haber gelmezse rehabilitasyon merkezine sevkleri yapılacak. O zamana kadar bizde kalacak” ifadelerini kullandı.

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