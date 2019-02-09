  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2449
  • Euro 5,9422
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Donmak üzereyken kurtarılan kedinin değişimi duygulandırdı

»
ABD'de başından kuyruğuna kadar kar ve buzla kaplanan kedi, yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü. Fluffy adı verilen sevimli kedinin değişimi duygulandırdı
Donmak üzereyken kurtarılan kedinin değişimi duygulandırdı

ABD'nin Montana eyaletinde sahiplerinin bahçesinde yaşayan kedi Fluffy, gezmeye çıktı ancak soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle evine dönemedi. 

 

Loaded: 0%

Remaining Time 0:00 / -:-

 

 

Kedilerinin eve dönmemesiyle endişe duyan aile, Fluffy'i yakınlardaki bir bankın üzerinde donmak üzereyken buldu.

İsmi gizli tutulan aile bunun üzerine soluğu Kalispell kentindeki bir klinikte aldı. Zavallı kedi, veteriner kliniğine götürüldüğünde baştan aşağı kar ve buzla kaplıydı.

 

 

Veterinerler, gerçek anlamıyla buz tutan kediyi damar yoluyla bile tedavi edemedi. Vücut ısısı termometrelerin okuyabileceği değerin altındaydı

 

 

3 yaşındaki Fluffy'nin vücut ısısı havlu ve saç kurutma makineleriyle normale döndürüldü. İlaç tedavisinin ardından kedi gözlerini açtı. 

Klinikte bir gece geçirdikten sonra Fluffy sağlığına kavuştu.

 

 

Hayvan kliniğindeki veteriner hekim Dr. Jevon Clark, yaşananları sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla paylaştı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Olayın ardından sahiplerinin Fluffy'e evde bakmaya karar verdikleri belirtildi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinsiyetçiliğin en centilmen hali08 Şubat 2019 Cuma 14:23
  • Spor salonlarından şaşırtan manzaralar08 Şubat 2019 Cuma 13:30
  • İki ülke aynı sonuca vardı; ölüm cezası uyuşturucu kaçakçılığına karşı caydırıcı olabilir mi?08 Şubat 2019 Cuma 12:47
  • Memleketi İngiltere'de Darwin'e sansür08 Şubat 2019 Cuma 11:49
  • Tüm gözler Sibel Kekilli'nin üzerinde08 Şubat 2019 Cuma 11:30
  • Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası08 Şubat 2019 Cuma 11:20
  • Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti08 Şubat 2019 Cuma 10:25
  • Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a ait08 Şubat 2019 Cuma 09:17
  • Mehmet Ali Erbil doğum gününü eşleri ile kutlayacak07 Şubat 2019 Perşembe 20:39
  • Instagram'da 'buzlama' dönemi07 Şubat 2019 Perşembe 20:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti