Donmak üzereyken kurtarılan kedinin değişimi duygulandırdı

ABD'nin Montana eyaletinde sahiplerinin bahçesinde yaşayan kedi Fluffy, gezmeye çıktı ancak soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle evine dönemedi.
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Kedilerinin eve dönmemesiyle endişe duyan aile, Fluffy'i yakınlardaki bir bankın üzerinde donmak üzereyken buldu.
İsmi gizli tutulan aile bunun üzerine soluğu Kalispell kentindeki bir klinikte aldı. Zavallı kedi, veteriner kliniğine götürüldüğünde baştan aşağı kar ve buzla kaplıydı.
Veterinerler, gerçek anlamıyla buz tutan kediyi damar yoluyla bile tedavi edemedi. Vücut ısısı termometrelerin okuyabileceği değerin altındaydı
3 yaşındaki Fluffy'nin vücut ısısı havlu ve saç kurutma makineleriyle normale döndürüldü. İlaç tedavisinin ardından kedi gözlerini açtı.
Klinikte bir gece geçirdikten sonra Fluffy sağlığına kavuştu.
Hayvan kliniğindeki veteriner hekim Dr. Jevon Clark, yaşananları sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla paylaştı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Olayın ardından sahiplerinin Fluffy'e evde bakmaya karar verdikleri belirtildi.
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