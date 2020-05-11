Dönmez: “Depoları ucuz petrolle fulledik, Doğu Akdeniz’de çalışmalara devam”

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milliyet gazetesine konuştu.
Bakan Dönmez, "Türkiye depoyu ucuz petrolle ‘full’ledi" dedi.
Dönmez, "Bizim gibi talebi yoğun ülkeler açısından fiyatların düşmesi elbette sevindirici. Ülkemizdeki akaryakıt ve ham petrol depolarımızı büyük oranda doldurmaya başladık." ifadelerini kullanarak, Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri hakkında da "Devam edecek" mesajı verdi.
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