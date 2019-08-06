Dönmez: “Hidrokarbon barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlamalı”

Tatar: “Türkiye ile birlikte bu bölgede, bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın savunulması için ne gerekirse onu yapmak durumundayız”

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, öteden beri özellikle hidrokarbon kaynaklarının adada bir çatışma, tartışma konusu olmaktan çıkartılarak, barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlayacak bir alana doğru gitmesini arzu ettiklerini söyledi

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, öteden beri özellikle hidrokarbon kaynaklarının adada bir çatışma, tartışma konusu olmaktan çıkartılarak, barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlayacak bir alana doğru gitmesini arzu ettiklerini söyledi.

Dönmez, “Ama maalesef Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, öteden beri adanın tek hakimi pozisyonundaki söylem ve eylemlerini tek taraflı olarak devam ettirdi. Bu noktada KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korunmasına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor” dedi.

Fatih Dönmez, garantör ülkelere herhangi bir görev düştüğünde de, bu desteği ve katkıyı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar da, “Türkiye ile birlikte bu bölgede, bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın savunulması için ne gerekirse onu yapmak durumundayız” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olarak, uluslararası hukuka uygun ve Kıbrıs Türk halkının da desteğini alarak yapılan anlaşmalar doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti.

Günübirlik resmi ziyaret için KKTC’de bulunan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Dönmez ve beraberindeki heyete, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti.

DÖNMEZ: “EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başbakan Tatar’la görüşmesinde yaptığı konuşmada, KKTC ile ilişkilerin gelişerek devam ettiğine işaret ederek, “KKTC, mutluluğunda sevindiğimiz, kederlendiğinde üzüldüğümüz ortak vizyonumuz olan kardeş bir ülkemiz. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz” dedi.

Bakanlıkları ile ilgili alanlarda da KKTC ile öteden beri devam eden ilişkiler bulunduğuna işaret eden Dönmez, hem teknik destek anlamında, hem de ülkenin arz güvenliğine hangi projelerle destek sağlanabileceği konusunda devam eden çalışmalar bulunduğunu aktardı.

Teknik heyetler arasında çalışmalar yapıldığını, keza buradaki mevzuatın geliştirilmesi anlamında da tecrübelerini aktarıp, paylaştıklarını ifade eden Dönmez, “İnşallah bundan sonra da sizin önderliğinizde bu çalışmalar artarak devam edecek” dedi.

DOĞAL KAYNAKLARIN ARANMASI VE ÜRETİLMESİ…

Şu anda gündemde, adanın etrafındaki doğal kaynakların aranması ve üretilmesi olduğunu anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

“İki tane sondaj gemimiz, birisi Fatih adanın batısında, diğeri de Yavuz sondaj gemimiz o da Karpaz mevkiinde sizden alınmış ruhsat bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de şu anda adanın güneyinde görevlerine devam ediyor. Bu çalışmaların yapılmasında hükümetlerin bize verdiği desteğe bir kez daha şahsınızda teşekkür etmek istiyorum.”

Çalışmalardan netice alınması temennisini de dile getiren Dönmez, öteden beri özellikle hidrokarbon kaynaklarının adada bir çatışma, tartışma konusu olmaktan çıkartılarak, barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlayacak bir alana doğru gitmesini arzu ettiklerini söyledi.

Dönmez, “Ama maalesef Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, öteden beri adanın tek hakimi pozisyonundaki söylem ve eylemlerini tek taraflı olarak devam ettirdi. Bu noktada KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korunmasına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor” dedi.

KKTC’nin, Rum Yönetimi’ne teklif ettiği ortak komite oluşturulması konusunda alınan olumsuz yanıta da değinen Dönmez, Rumların bu kararlarını yeniden gözden geçirmelerini ümit ettiklerini, adada barış ve istikrarın sağlanması adına bu teklifin ciddiye alınmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Dönmez, konuşmasını “Bu süreçte garantör ülkelere herhangi bir görev düştüğünde, bu desteği ve katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu da bir kez daha teyit etmek istiyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, KKTC devletinin Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte hareket ederek, “mavi vatan” denilen Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşılması noktasında gösterdiği duruşun önemine işaret etti.

Uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve çıkarların korunması adına bu adımların atıldığını ifade eden Başbakan Tatar, Türk hükümetinin karalılığı, duruşu ve o noktada gösterdiği özveri ve fedakarlığın kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

“BİZ ÇOK MUTLUYUZ, MEMNUNUZ…”

KKTC hükümeti olarak Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması adına yapılan bu beraber hareketin önemine işaret eden Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

“Biz çok mutluyuz memnunuz. Dünyaya da bu mesaj verilmektedir. Kıbrıs’ta uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan iki eşit halk vardır: Kıbrıslı Türkler ve Rumlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin de garantör ülke olarak yapmakta olduğu, uluslararası hukuka göre uygun ve Kıbrıs Türk halkının da desteğini alarak yapılan anlaşmalar doğrultusundadır.”

Türkiye ile ilişkilerde çok anlamlı bir noktaya gelindiğini vurgulayan Başbakan Tatar, Kıbrıs’taki soydaşlarının hak ve çıkarlarını korumak için gelen TC’nin 45 yıl sonra, Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunması adına yaptığı çalışmaları son derece yararlı ve doğru bulduklarını söyledi.

Başbakan Tatar, bu özverili çalışmaların günün sonunda bulunacak gaz, petrol bulunacak olan her neyse, onun ortaya çıkmasıyla halkların daha da zenginleşmesi adına önemine değinerek Güney Kıbrıs’a yapılan ortak komite teklifini konusunda da işaret etti. Başbakan Tatar, Rumlarda öyle bir niyetin olmadığını vurguladı.

“Türkiye ile birlikte bu bölgede, bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın savunulması için ne gerekirse onu yapmak durumundayız” şeklinde konuşan Başbakan Tatar, KKTC’nin gelişmesi için enerji politikalarında ve enerjiye ilişkin birtakım yeniliklerin oluşabilmesi için Türkiye ile diyalog içinde çalışılmasının önemine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin iş birliği ve katkılarıyla, yenilikleri getirme kararlılığına olduklarını söyleyerek, su projesi ardından, bir takım yeniliklerin ortaya çıkması, fizibıl bir takım çalışmaların hayata geçmesi bağlamında Türkiye’nin vereceği desteğin önemine işaret etti.

Başbakan Ersin Tatar, enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla adaya kabloyla elektrik getirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu konuda da en erken bir zamanda bir takım sıkıntıların üstesinden gelinebilmesi temennisinde bulundu.

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