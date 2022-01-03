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Dönmez, Karadeniz’de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi

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TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu bildirdi.
Dönmez, Karadeniz’de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, Karadeniz gazında geri sayım başlıklı bir video paylaştı.

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