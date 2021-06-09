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Donmuş toprak tabakasında bulunan mikroskobik canlı 24 bin yıl hayatta kaldı

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Rus bilim insanları, Sibirya bölgesindeki donmuş toprak tabakasında çok hücreli mikroskobik bir canlının 24 bin yıl hayatta kaldığını keşfetti.
Donmuş toprak tabakasında bulunan mikroskobik canlı 24 bin yıl hayatta kaldı

Rus bilim insanları, Sibirya bölgesindeki donmuş toprak tabakasında çok hücreli mikroskobik bir canlının 24 bin yıl hayatta kaldığını keşfetti.

Rusya'da bulunan Pushchino Bilimsel Araştırmalar Merkezi araştırmacıları, Sibirya bölgesinde yürüttükleri çalışmalarda topladıkları donmuş toprak numunesinde "Bdelloid rotifer" isimli mikroskobik canlının bulunduğunu tespit etti.

Sondaj yolu ile elde edilen numunenin içerisinde donmuş halde bulunan çok hücreli organizmayı inceleyen araştırmacılar, canlının yaşam fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi.

Organizmanın yaşını belirlemek üzere ileri radyo-karbon testlerine tabi tutan bilim insanları, canlının 23 bin 960 ila 24 bin 485 yıllık olduğunu anladı. Yarım milimetre uzunluğundaki tatlı su organizması, çözüldükten sonra döllenmesiz üreme olarak bilinen partenogenez yoluyla eşeysiz çoğaldı.

Araştırma ekibinden Stas Malavin, çalışmanın çok hücreli hayvanların kriptobiyoz halinde on binlerce yıl yaşayabileceklerini ispat eden çok güçlü bir kanıt olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, daha önce bazı basit kurtçuk ve bitki türlerini donmuş toprak örnekleri içerisinde tespit etmiş ve donmuş halde hayatta kalabildiklerini rapor etmişti.

Bazı basit organizmaların, aşırı sıcak, aşırı soğuk veya zehirli ortam gibi yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin zor olduğu ortamlarda metabolizmalarını neredeyse duracak seviyeye getirme anlamına gelen kriptobiyoz halinde hayatta kalmayı başardığı biliniyor.

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