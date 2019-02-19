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Donör Hüseyin Çelik umut ışığı oldu

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Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz aylarda kayıt yaptıran Hüseyin Çelik, ilik nakli bekleyen bir kız çocuğuna kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.
Donör Hüseyin Çelik umut ışığı oldu

Vakıf konuyla ilgili açıklamasında, “Donör Hüseyin Çelik’in, dün hiç tanımadığı hasta için kök hücre bağışında bulunduğunu ve ailesine tarifi imkansız bir mutluluk hediye ettiğini” belirtti.

Bağışla ilgili konuşan Hüseyin Çelik, verdiği örneğin hiç tanımadığı birisiyle uyum göstermesine şaşırdığını ve donör olacağını ilk öğrendiği andan itibaren hiç tereddüt etmeden gönüllü olduğunu vurguladı. Çelik, işlemin kimseyi korkutmaması gerektiğini de kaydederek, tek isteğinin, kanser tedavisi gören bu kız çocuğunun biran önce sağlığına kavuşması olduğunu da ifade etti.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp ise Çelik'e ve donörün mensubu olduğu Mehmetçik Belediyesi'nin başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye, destek ve vakıfa sağladıkları kolaylıklardan ötürü minnettar olduklarını kaydetti.

DONÖR ARŞİVİNE BUGÜNE KADAR 45 BİN KİŞİ ÖRNEK VERİP, KAYIT YAPTIRDI

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 45 bin kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği aldığını ve alınan bu örneklerden 58 kişi kök hücre bağışında bulunulduğunu açıkladı.

Kök hücre bağışının yaklaşık 4 saat sürdüğü ve kan alımına benzer bir işlem olduğuna işaret eden vakıf, kök hücrelerin özel bir cihaz yardımıyla ayrıştırıldığını kaydetti.

Açıklamada, “Eğer siz de kemik iliği donör kaydı yapmak isterseniz, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmanız yeterlidir. Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmamaktadır. Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan, Girne’de Tunççevik Hastanesi ve Talat Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’ndan, Mağusa ve İskele bölgesinde ise Tıp Merkezleri’nden alınmaktadır” denildi.

Daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşılabilir.

 

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