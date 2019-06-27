Donör Mustafa Hacıoğlu Amerika’daki küçük kıza umut oldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine üç yıl önce tükrük örneği vererek kayıt yaptıran Mustafa Hacıoğlu, ilik nakli bekleyen ve Amerika’da tedavi gören küçük bir çocuğa, kök hücre bağışı yaparak hayata yeniden başlayabilmesi için umut oldu.

Tamamen gönüllülük esasını benimseyerek yaptığı bu anlamlı bağış ile ilgili konuşan Donör Mustafa Hacıoğlu, verdiği örneğin hiç tanımadığı birisiyle uyum göstermesi ve donör olacağını ilk öğrendiği andan itibaren hiç tereddüt etmeden gönüllü olduğunu vurgulamış ve işlemin kimseyi korkutmaması gerektiği ifade etti.

Mustafa Hacıoğlu, tek isteğinin, küçücük kızının bir an önce iyileşip, sağlığına kavuşması ve tüm çocuklar gibi oyunlar oynayarak hayatına devam etmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp yaptığı açıklamasında, “Hayatının daha çok başında olan küçücük bir cana hiç düşünmeden kök hücre bağışında bulunan, Sayın Mustafa Hacıoğlu’nun tarifi imkansız bu davranışı ile çocuğun hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlaması Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizleri de çok mutlu etmiştir” dedi.

Özeralp, Sayın Mustafa Hacıoğlu’nun tamamen gönüllük esasıyla yaptığı kök hücre bağışının çok büyük bir farkındalık örneği olduğunu ve bu anlamlı bağışı için donöre sonsuz teşekkürlerini ileterek sözlerini noktaladı.