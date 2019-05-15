Donör Süheyla Osmanoğlu’ndan, Almanya’daki hastaya ikinci kez uzanan yardım eli

Almanya’da kanserle mücadele eden yetişkin bir hastaya ikinci kez yardım eli uzatarak, umut olan Donör Süheyla Osmanoğlu, 14 Mayıs 2019, Salı günü yaptığı lenfosit bağışıyla yeniden örnek bir davranışta bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıl bir miktar tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Süheyla Osmanoğlu, kanserle mücadele eden ve Almanya’da tedavi gören bir kadın hastaya, 9 ay önce kök hücre bağışında bulunmuştu. Donör Süheyla Osmanoğlu, hastasının bağışıklık sistemini güçlendirmek adına 14 Mayıs 2019 Salı günü lenfosit bağışında bulunmuştur. Süheyla Osmanoğlu, tamamen gönüllü olarak, kanserle mücadele eden hastasına ikinci kez yardım eli uzatarak bir kez daha büyük bir duyarlılık örneği göstermiş oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp’in yaptığı açıklamada, Donör Süheyla Osmanoğlu’na, hiç tereddüt etmeden lenfosit bağışını kabul ederek, ikinci kez el uzattığı için sonsuz teşekkürlerini iletti.