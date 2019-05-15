  • BIST 87.570
  • Altın 249,579
  • Dolar 6,0100
  • Euro 6,7285
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Donör Süheyla Osmanoğlu’ndan, Almanya’daki hastaya ikinci kez uzanan yardım eli

» »
Almanya’da kanserle mücadele eden yetişkin bir hastaya ikinci kez yardım eli uzatarak, umut olan Donör Süheyla Osmanoğlu, 14 Mayıs 2019, Salı günü yaptığı lenfosit bağışıyla yeniden örnek bir davranışta bulundu.
Donör Süheyla Osmanoğlu’ndan, Almanya’daki hastaya ikinci kez uzanan yardım eli

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıl bir miktar tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Süheyla Osmanoğlu, kanserle mücadele eden ve Almanya’da tedavi gören bir kadın hastaya, 9 ay önce kök hücre bağışında bulunmuştu. Donör Süheyla Osmanoğlu, hastasının bağışıklık sistemini güçlendirmek adına 14 Mayıs 2019 Salı günü lenfosit bağışında bulunmuştur.  Süheyla Osmanoğlu, tamamen gönüllü olarak, kanserle mücadele eden hastasına ikinci kez yardım eli uzatarak bir kez daha büyük bir duyarlılık örneği göstermiş oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp’in yaptığı açıklamada, Donör Süheyla Osmanoğlu’na, hiç tereddüt etmeden lenfosit bağışını kabul ederek, ikinci kez el uzattığı için sonsuz teşekkürlerini iletti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulmasına bitkisel öneriler…14 Mayıs 2019 Salı 20:00
  • Tehlike çanları çalıyor! Avrupa'da başladı, Türkiye'yi de tehdit ediyor!14 Mayıs 2019 Salı 19:00
  • Sağlık merkezi ve odalarında diyetisyen ve psikolog hizmet veriyor14 Mayıs 2019 Salı 14:34
  • Kanser hastalarına gıda yardımı14 Mayıs 2019 Salı 12:25
  • Antibiyotik direncini önlemenin yolu bu alışkanlıkta saklı13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:30
  • Yemekten hemen sonra diş fırçalamak zararlı mı uzmanlar uyarıyor!13 Mayıs 2019 Pazartesi 21:30
  • Talasemi (Akdeniz anemisi) hakkında doğru bilinen 10 yanlış!13 Mayıs 2019 Pazartesi 20:30
  • İki asır sonra bir ilk! O hastalık can aldı13 Mayıs 2019 Pazartesi 20:00
  • Vücudumuzdaki benler ne anlama gelir cilt kanserine yol açabiliyor!13 Mayıs 2019 Pazartesi 19:30
  • Uzmanlar uyarıyor: Plasenta yemenin yararı yok zarar bile verebilir!13 Mayıs 2019 Pazartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti