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Donuk Omuz Ağrılarından Kısa Sürede Kurtulmak Mümkün

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Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde donuk omuz rahatsızlığı olan hastalar, kısa süren ve kapalı olarak uygulanan yöntemle sağlığına kavuşuyor.
Donuk Omuz Ağrılarından Kısa Sürede Kurtulmak Mümkün

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde donuk omuz rahatsızlığı olan hastalar, kısa süren ve kapalı olarak uygulanan yöntemle sağlığına kavuşuyor.

DÜ Hastaneleri Ağrı Kliniği Algoloji-Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Haktan Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, donuk omuz rahatsızlığının genellikle kadınlarda daha çok ortaya çıktığını, 40 yaş üstü, ev kadınları ve büroda daha çok sağ kolunu kullanan kişilerde görüldüğünü söyledi.

Toplumda her 10 kişiden 1'inde bu rahatsızlığın görüldüğünü anlatan Karaman, rahatsızlığın birden sinsice başladığını, özellikle geceleri omuzun üzerine yatıldığı zaman ağrıya neden olduğunu belirtti.

Karaman, tedavi edilmemesi durumunda ağrıların giderek arttığını ve gündüz de ortaya çıktığını aktardı.

Ağrı sonucunda hastanın omuzunu kullanamamaya başladığını aktaran Karaman, ilerleyen zamanlarda normal insanların elini kafasına götürme olayını yerine getiremediğini aktardı.

Karaman, "Omuz artık kilitlenme pozisyonuna gelmiştir. Bu haliyle hasta donuk omuz haline gelir. Bu şekilde kalması çok riskli. Çünkü tedavi edilmezse omuzunu etkin bir şekilde kullanma şansını kaybeder. Hastaların büyük bir kısmı ilaç ve fizik tedaviye yanıt verir. Bu tedaviye yanıt vermiyorsa en son seçenek cerrahi tedavidir." diye konuştu.

Her ameliyatın başarı şansının yüksek olmayabildiği gibi sonrasında komplikasyonların da oluşabildiğini aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Hasta memnun olacağı yerde daha sıkıntılı hale de gelebilir. Çok basit yöntemle kapalı metotla iğne yardımıyla radyofrekans cihazı ve ilaçlarla hastanın omuzuna 5 dakikalık işlem sonrasında hasta kilitli şekilde geldiği omuzuyla sanki sihirli değnek değmiş gibi normal pozisyonuna geliyor."

Hastalardan Emine Kaplan ise memur olarak çalıştığını ve sürekli sağ kolunu kullandığı için bir yıldır ağrılarının olduğunu dile getirdi. 

Son zamanlarda ağrılarının şiddetlendiğini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"İlaç kullanıyordum ama yetersiz geliyordu. Doktorum işlem yapılması gerektiğini söyledi. İşlem öncesi elimi kaldırıp kullanamıyordum. Akşamları uykum kaçıyordu ve sıkıntı yaşıyordum. Doktorumun işleminden sonra rahatladım. Şimdi istediğim gibi kolumu kullanabiliyorum. Artık iki omuzum arasında bir fark görmüyorum. Sanki o hastalığı yaşamamış gibi birkaç dakika içerisinde rahatladım."

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