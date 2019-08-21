  • BIST 95.684
  • Altın 275,164
  • Dolar 5,7096
  • Euro 6,3403
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Dönüyorlar!

»
Dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden Warner Bros, bir döneme damgasını vuran bilimkurgu filmi Matrix'in dördüncüsünün çekileceğini açıkladı.
Dönüyorlar!

Matrix 4'te başrollerde yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olacak.

Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak.

Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryı yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak.

Matrix 4'ün doğrudan bir "devam filmi" olup olmadığı ise açıklanmadı.

don1.jpg

 

Warner Bros sadece filmin "Matrix dünyasında geçeceğini" duyurmakla yetindi.

Matrix 4'ün ne zaman çekileceği ve vizyona gireceği ise henüz bilimiyor.

Toplam gişe hasılatı 1 milyar 600 milyon dolar

"Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik" kavramı etrafında şekillenen Matrix serisinin ilk filmi 20 yıl önce çekilmişti.

don2.jpg

ABD'de bu ay filmin özel gösterimlerle yeniden vizyona girmesi planlanıyor.

Matrix serisinin üçüncüsü olan "The Matrix Revolutions", 2003 yılında dünyada aynı saatte gösterime giren ilk film olmuştu.

3 film dünyada toplam 1 milyar 600 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti

"Matrix Revolutions" filminin sonunda insanla makine arasındaki savaş hassas bir çözümle son bulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zülfü Livaneli: Hâlâ sosyalizme inanıyorum15 Ağustos 2019 Perşembe 20:00
  • "Jennifer Lopez Antalya konseri için 1 milyon dolar aldı"13 Ağustos 2019 Salı 11:59
  • Aramızdan ayrılışının yirminci yılında 'sahte' Can Yücel rehberi12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:11
  • TUFAD Kastamanu'ya gidiyor12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:43
  • Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği 11. Pulya Festivali, 16-25 Ağustos tarihlerinde yapılıyor.11 Ağustos 2019 Pazar 10:46
  • 11. Geleneksel Pulya Festivali’ne Çocuk Başkan Sevilay damgası!10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:20
  • İpek Denizli 'nin "8 Portakal"adlı yeni kişisel sergisi Litvanya'da açıldı10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:27
  • 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali Platin Sponsoru 7. Kez K.T. Petrolleri oldu09 Ağustos 2019 Cuma 12:53
  • Girne Kültür Sanat Günleri, Hayko Cepkin konseri ile devam etti07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
  • Bruce Lee’nin kızından ‘Once Upon A Time In Hollywood’ filmine tepki02 Ağustos 2019 Cuma 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti