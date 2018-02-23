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Doratlı hayata gözlerini yumdu

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Doratlı hayata gözlerini yumdu
Ülkenin tanınmış avukatlarından Aygün Doratlı, bugün hayata gözlerini yumdu.

Ülkenin tanınmış avukatlarından Aygün Doratlı, bugün hayata gözlerini yumdu.

Ülkeye büyük hizmetleri olan 8 Mart 1945 Baf’ta doğan Aygün Doratlı, pazar günü Lefkoşa Mezarlığı’nda öğle namazında defnedilecek.

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