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Dört ay önce keşfedilmişti, parçalanmaya başladı!

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Dört ay önce keşfedilmişti, parçalanmaya başladı!
Dört ay önce keşfedilmişti, parçalanmaya başladı!

29 Aralık 2019 tarihinde Ursa Major Takım Yıldızı bölgesinde keşfedilen ve ‘Atlas’ adı verilen kuyruklu yıldız, Antalya’da 2500 rakımda bulunan Bakırlıtepe’deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde görüntülendi. Atlas’a ait görüntüler T100 teleskobuyla elde edildi.

AY KADAR PARLAK

Gökbilimcilere göre, mayıs ayında dünyaya en yakın uzaklıktan geçecek olan Atlas Kuyruklu Yıldızı’nın, Güneş’in de parıltısını kuvvetlendirmesiyle birlikte Ay kadar parlak görülmesi bekleniyor.Atlas Kuyruklu Yıldızı’nın Güneş’e doğru yaklaştığı ve parçalanmaya başladığını açıklayan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, “Parçalanmasının esas nedeni, Güneş’in çekim kuvvetiyle veya yakınından geçtiği gezegenlerin kütle çekim kuvvetiyle parçalara ayrılması, bölünmesi. Daha önce de böyle olaylar oldu, biliyoruz. Bu normal bir şey, fakat nispeten Güneş’e yakın bir geçiş yapıyor” dedi.

Atlas’ın çekirdek çapının çok kütleli olmayan, küçük bir cisim olduğunu dile getiren Prof. Özdemir, “Yüksek hızlı oldukları için bir gezegen yüzeyine çarptıklarında büyük enerji bırakıyorlar. Dünya’ya çarpma olasılığı bulunmuyor. Oldukça uzaktan geçiyor. Tek ilginç tarafı nispeten parlak bir kuyruklu yıldız olması nedeniyle optik cihazlarla konumunu bilmek şartıyla amatör gökbilimciler de gökyüzünde takip edebilir” diye konuştu. 

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