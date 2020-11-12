  • BIST 1.279
  • Altın 466,280
  • Dolar 7,7044
  • Euro 9,1001
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Dört Bakan Güney Kıbrıs’ta Alınan Tedbirlerin Detaylarıyla İlgili Basın Toplantısı Düzenledi

» »
Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise, tedbirler kapsamında kapatılan 24 okulda öğrenim gören 8 bin 850 öğrencinin pazartesi gününden itibaren online eğitime başlayacağını ifade etti.
Dört Bakan Güney Kıbrıs’ta Alınan Tedbirlerin Detaylarıyla İlgili Basın Toplantısı Düzenledi

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yoliti, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis ve Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu, bugün düzenlenen basın toplantısıyla Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele kapsamında dün açıklanan yeni tedbirleri detaylarıyla anlattı.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Adalet Bakanı Yoliti, vakaların en fazla görüldüğü iki ilçe olan Limasol ve Baf’ta uygulanan bölgesel kapanmayı denetlemek adına Rum polisinin görev yapacağını ve Limasol ile Baf’taki 9 bölgede kontrol noktaları olup, 7/24 denetim yapılacağını söyledi.

Yoliti, Rum polisine denetimlerde Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerinin de eşlik edeceğini kaydederken, askerin düşman veya cezalandırıcı olmadığını; kimsenin kısıtlama altında yaşamak istemediğini; ancak tedbirlere uyulup uyulmadığının denetlenmesinin şart olduğunu belirtti.

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise, tedbirler kapsamında kapatılan 24 okulda öğrenim gören 8 bin 850 öğrencinin pazartesi gününden itibaren online eğitime başlayacağını ifade etti.

Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu ile Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis ise, tedbirler kapsamında mali açıdan olumsuz etkilenecek işletmeler ve çalışanlar için 5 destek planı açıkladı. Bu planlara göre, belli kriterler çerçevesinde, işletmelere 10 bin ile 15 bin Euro arasında değişen rakamlarda mali destek verilecek; iş hacmi yüzde 80’in üzerinde zarar görecek işletmeler bakanlığa ait özel planlara dahil olacak, serbest meslek icra edenler de yine belli kriterlere göre mali destek alacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Yönetimi Erdoğan’ın Kapalı Maraş Ziyareti Konusunda BM Ve AB’den Yardım İstedi11 Kasım 2020 Çarşamba 16:36
  • Google Eski Ceo’suna Kıbrıs Vatandaşı Oldu11 Kasım 2020 Çarşamba 15:50
  • Demokrasi Ve İrade Yürüyüşü Rum Basınında11 Kasım 2020 Çarşamba 14:10
  • Vatandaş Ne Hükümetten, Ne De Muhaleffeten Memnun11 Kasım 2020 Çarşamba 13:50
  • Trodos’taki “Hayaletli Otel” Yıllar Sonra Alıcı Buldu11 Kasım 2020 Çarşamba 13:17
  • ‘Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’ Rum basınında11 Kasım 2020 Çarşamba 12:30
  • EOKA Büstüne Saldırı11 Kasım 2020 Çarşamba 11:54
  • Apoel Taraftarlarının Binasında Uyuşturucu Bulundu10 Kasım 2020 Salı 16:00
  • Rum Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na Panayis Getirildi10 Kasım 2020 Salı 15:30
  • Lute İle Anastasiadis Dün Telefonda Görüştü10 Kasım 2020 Salı 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti