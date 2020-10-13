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Dört büyüklerin borçları toplam 13 milyar lira

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Dört büyüklerin borçları toplam 13 milyar lira
Dört büyüklerin borçları toplam 13 milyar lira

Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un dernek ve şirket borçlarının, KAP verileri ve divan kurulu açıklamalarına göre 13 milyar lira olduğu bildirildi.

Dünya gazetesinin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) derlediği verilere göre 8 yıl içerisinde 4 kulübün borçları yüzde 534 oranında arttı.

En yüksek borç Fenerbahçe’nin: 5,2 milyar lira

KAP verilerine göre Fenerbahçe kulübünün şirket borcu ağustos ayı itibarıyla 3 milyar 8 milyon lira iken; Şubat ayında divan kurulunda paylaşılan bilgiye göre de dernek borcu, 2019 yılının eylül ayı itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira.

Fenerbahçe'nin toplam borcu da yaklaşık 5,2 milyar lira.

Beşiktaş’ın toplam borcu 3,33 milyar lira

Beşiktaş kulübünün ise şirket borcu ise KAP'a yapılan açıklamaya göre ağustos ayı itibarıyla 2,73 milyar lira.

Siyah beyazlı kulübün dernek borcu ise şubat ayında yapılan açıklamaya göre 604 milyon lira.

Bu çerçevede ise kulübün toplam borcu 3,33 milyar lira.

Galatasaray’ın 3,3 milyar lira borcu var

Galatasaray da Beşiktaş’a yakın bir bilançoya sahip. Sarı kırmızılı kulübün KAP’a yaptığı bildirime göre kulübün ağustos ayı itibarıyla şirket borcu 2,34 milyar lira.

Şubat ayındaki divan kurulunda açıklanan dernek borcu ise 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı.

Galatasaray’ın toplam borcu ise 3,3 milyar lirayı bulmuş durumda.

En az borç Trabzonspor’un

Dört büyükler arasında en az borca sahip kulüp ise Trabzon temsilcisi. KAP’a tüm borçlarını bildiren Trabzonspor’un toplam borcu 1,25 milyar lira olarak açıklandı.

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