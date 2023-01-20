Dört Farklı Yerde Trafik Kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (19.01.2023 tarihinde) , saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Ecvet Yusuf Caddesi boyunca RV 802 plakalı kapalı kamyonet aracı kuzey istikametine doğru %143 mlg alkollü içki tesiri altında kullanan Uğur YARANGÜMELİ (E-31) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Asado Restorant önlerine geldiğinde, o esnada solunda park halinde bulunan RE 822 plakalı motosiklete binmek üzere olan Muhammad AWAIS (E-34)2e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Muhammad AWAIS kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. RV 802 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.

Dün yine saat 07.00 sıralarında, Mutluyaka’da Nazım HÜRBAĞ (E-26) yönetimindeki MV 699 plakalı salon araç ile Mutluyaka istikametinden Mormenekşe istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis açıklamasına göre dün ayrıca saat 16:30 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu önünde ayni yöne doğru seyreden Asad ULLAH (E-24) yönetimindeki SZ 640 plakalı motosiklete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Asad ULLAH kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde sağ bacağında kırık teşhisi ile tedavi edilmesine müteakip taburcu olmuştur. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan meçhul araç sürücüsü aranıyor.

Öte yandan bu sabah saat 07.30 sıralarında, Boğazköy’de Vatan Caddesi üzerinde, Gülçin Didem ÇETİN (K-35) yönetimindeki KA 412 plakalı araç ile Gönyeli istikametinden Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp selvi ağacına çarpmıştır. Kaza sonu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Hevin Melek ÖZBOLAT (K-10) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.