Dört firmanın yeniden yapılan analiz sonuçları temiz çıktı

Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan'da duyurduğu, dört firmaya ait damacana sulardaki bromat değerlerinin limit üstü çıkmasının ardından bugün, söz konusu firmalarda yeniden yapılan analizlerde bromat değerinin uygun düzeyde olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ülke genelinde su analizlerine devam ediyor.

Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası uyarınca Nisan ayında su işletmelerinden alınan numunelerin analizi sonucunda Aysu, Hediyem Su, Kösedağ Su ve Asya Su tarafından işlenen 19L damacana sularında bromat limit üstü çıkmıştı.

Bir süreliğine üretimi durdurulan söz konusu firmaların mikrobiyolojik ve kimyasal olarak sonuçları bugün yapılan analizler doğrultusunda temiz çıktı.