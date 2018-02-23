DÖRT GECE KULÜBÜ KAPATILDI

Lefkoşa Türk Belediyesi belediye sınırları içinde yer alan dört gece kulübünü 2016 yılında başlayan mahkeme sürecinin uzaması ve bir sonuç alınamaması nedeniyle dün kapattı.

LTB Başkanı Harmancı, gece kulüplerinin seks işçiliğinin yasal tanımının yapılarak, işletilen/işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınıncaya kadar ya da yüce yargının bu kararı kaldırmasına yönelik bir kararı olmadan bahsi geçen yerlerin kapalı kalacağını ve işletme izinlerinin yenilenmeyeceğini belirtti.

Dün itibarı ile Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin LTB tarafından kapatıldığını söyleyen Başkan Harmancı, aradan geçen süre zarfında bu konuda yasa yapıcının hareket etmemesi ve seks işçiliği konusunda yasal bir zemin imkanı yaratılmamasının bu sonucu doğurduğunun altını önemle çizdi.