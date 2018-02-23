  • BIST 117.552
  • Altın 161,572
  • Dolar 3,7814
  • Euro 4,6552
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

DÖRT GECE KULÜBÜ KAPATILDI

» »
DÖRT GECE KULÜBÜ KAPATILDI
Lefkoşa Türk Belediyesi belediye sınırları içinde yer alan dört gece kulübünü  2016 yılında başlayan mahkeme sürecinin uzaması ve bir sonuç alınamaması nedeniyle dün kapattı.

LTB Başkanı Harmancı, gece kulüplerinin seks işçiliğinin yasal  tanımının yapılarak, işletilen/işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınıncaya kadar ya da yüce yargının bu kararı kaldırmasına yönelik bir kararı olmadan bahsi geçen yerlerin kapalı kalacağını ve işletme izinlerinin yenilenmeyeceğini belirtti.  

Dün itibarı ile Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin LTB tarafından kapatıldığını söyleyen Başkan Harmancı, aradan geçen süre zarfında bu konuda yasa yapıcının hareket etmemesi ve seks işçiliği konusunda yasal bir zemin imkanı yaratılmamasının bu  sonucu doğurduğunun altını önemle çizdi.

1-152.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Baybars: İstek ve şikayet formu hizmete açıldı23 Şubat 2018 Cuma 10:36
  • Dikkat Akdoğan'da kaçak et ele geçirildi23 Şubat 2018 Cuma 10:13
  • Gümrüksüz mal tasarrufu23 Şubat 2018 Cuma 10:07
  • DÖRT GECE KULÜBÜ KAPATILDI23 Şubat 2018 Cuma 07:45
  • Çalışma Bakanlığı denetimleri sürüyor... 1 kreş kapatıldı, 1 kreşe ise uyarı22 Şubat 2018 Perşembe 21:01
  • Kavgadan kaçmak isteyen gence araba çarptı: 4 tutuklu22 Şubat 2018 Perşembe 16:57
  • Uluçay DAÜ heyetini kabul etti22 Şubat 2018 Perşembe 16:52
  • Atakan, Kamu-Sen ile görüştü22 Şubat 2018 Perşembe 16:51
  • En çok yağış nerede kaydedildi?22 Şubat 2018 Perşembe 16:50
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?22 Şubat 2018 Perşembe 16:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti