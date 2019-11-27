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Dört gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu

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Dört gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu
Dört gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu

İzmir’in Urla ilçesinde, kendisinden dört gündür haber alınamayan DİSK’e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak, foseptik çukurunda ölü bulundu.

Sıra mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayanlar, akşam saatlerinde arazinin yakınında bulunan bir foseptik çukurunda hareketsiz yatan erkek bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, foseptik çukurunda yapılan çalışmanın ardından kişiyi çıkardı. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği  belirlendi.

Çukurda bulunan cesedin Mithat Paşa caddesindeki evinden 22 Kasım’da çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan DİSK’e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak’a ait olduğu tespit edildi. Bayrak’ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Urla Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK’e bağlı 4 nolu Genel-İş Şube Başkanlığına seçilen Bayrak’ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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