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Dört İşlem Eğitim Merkezi’nden PGM'ye ziyaret

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Dört İşlem Eğitim Merkezi’nde yaz okulunda öğrenim gören 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde düzenlenen kültür gezisi kapsamında bugün Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Dört İşlem Eğitim Merkezi’nden PGM'ye ziyaret

Dört İşlem Eğitim Merkezi’nde yaz okulunda öğrenim gören 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde düzenlenen kültür gezisi kapsamında bugün Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilere, PGM-Trafik Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Serdar KARPUZCU tarafından trafik konferansı gerçekleştirildi. Konferansta öğrencilere, trafikte araç sürücülerinin ve yayaların uyması gereken kurallar, araçta emniyet kemeri kullanımının önemi ve yaya geçidi ile okul servis araçlarında nasıl davranılması gerektiği konularında faydalı bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler daha sonra Polis Müzesine de gezerek gözlem yaptı ve polis tarihi hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sonunda öğrenciler tarafından, Polis Genel Müdürü(PGM) Kasım KUNİ’ye çiçek takdim edildi. PGM KUNİ de, öğretmen Serhat BAYAR’a ziyaret anısı olarak Polis Örgütü sembolü ve flama takdim etti.

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