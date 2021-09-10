Dört İthal Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Saptandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin bu haftaki gıda denetimlerinde, iki farklı şirketçe ithal edilen domateslerde, havuçta ve elmada olmak üzere dört ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu. Analiz edilen yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 56 numuneden 52 numunenin temiz olduğu, 4 numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği açıklandı.

DOMATES, HAVUÇ, ELMA

Halil Kasap Paz.’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği, Onbaşı İşl. Ltd.’e ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği, Svs Tic. Ltd.’e ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği ve Orc Foods’a ait elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha edileceği bildirildi.

Yerli ürünlerden ise, 16 numuneden 16’sının da temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı aktarıldı.