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Dört kadını taciz etti!

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Cinsel taciz, namus ve ahlaka aykırı hareket ve sarhoşluk suçlarından tutuklanan zanlı G.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Dört kadını taciz etti!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Recep Abakan, olguları aktardı.

Polis, zanlı G.B'nin cinsel taciz, namus ve ahlaka aykırı hareket ve sarhoşluk suçları ile methalder olduğunu belirtti.

Polis, 8.12. 2022 tarihinde saat 01:20 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Cemal Gürsel Caddesi üzerinde ilk nazarda kullanımında bulunan MV618 plakalı araç içerisinde oturur bir pozisyonda iken fermuarını açıp mastubasyon yaptığı bir sırada, o esnada cadde üzerinde yürümekte olan 4 kadının kendisini görerek hızlıca uzaklaşmaya çalıştığını ancak adı edilen zanlı söz konusu aracıyla hızlıca müşteki konumundaki kadınların yanından geçip aracını park ettikten sonra, araçtan inip cinsel organı dışarda herkesin görebileceği bir şekilde yanlarından geçtiği şikayetinin alındığını anlattı.

Polis, alınan ihbar doğrultusunda bir polis ekibinin olay yerine gittiğini ve zanlının olay yerinde tespit edilerek Lefkoşa polis müdürlüğü adli şubeye celp edildiğini belirtti. Polis, şube içerisinde zanlıya yapılan alkol testinde 83 promil alkol tesiri altında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

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Polis, konuya ilişkin alınması gereken tüm ifadeler ve kamera görüntüleri temin edilerek bu mesele ilişkin tahkikat tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 200 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 40 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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