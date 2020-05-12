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Dört kez F1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor

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Dört kez F1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Dört kez F1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor

Kariyerinde dört Formula 1 şampiyonluğu bulunan Alman pilot Sebastian Vettel, Ferrari takımından 2020 sezonu sonunda ayrılacak.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki sürücü ile 2015'ten itibaren yarıştığı ve 14 birincilik elde ettiği takım arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Vettel ile geçen sezondan beri takım arkadaşı olan Charles Leclerc, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dışarıdan öyle algılanmasa da aralarında büyük saygı olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiği Vettel ile aynı takımda yarışmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Red Bull takımıyla 2010-2013 sezonları arasında üst üste 4 şampiyonluk kazanan Vettel, Ferrari adına mücadele ettiği 2017 ve 2018'de yaklaştığı şampiyonluğu, sezonun ikinci bölümündeki hatalar sonrası Mercedes'ten Lewis Hamilton'a kaptırmıştı.

Son yıllarda yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilen Vettel, 2019'daki performansıyla da tecrübesiz takım arkadaşı Leclerc'in gölgesinde kalmıştı.

Alman sürücünün 240 yarışlık F1 kariyerinde 53 birinciliği ve 57 "pole pozisyonu" bulunuyor.

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