Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

Türkiye'de Mavi Rus cinsi kedi, 4 kulaklı dünyaya geldi. Duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.

Kısa sürede sosyal medyada ilgi çeken 4 kulaklı Midas adlı Mavi Rus cinsi kedi sosyal medyada büyük rağbet görüyor. yavru kedi, görüntüsü 3 hafta gibi kısa bir sürede 19 bin aşkın takipçi sayısın ulaştı.

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MUTASYON SEBEBİYLE İKİ ÇİFT KULAĞA SAHİP

Henüz 3 haftada 19 bini aşkın takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyondan dolayı 4 adet kulağa sahip Sokak kedisi olan annesi, Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi.

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