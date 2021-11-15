Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

Kısa sürede sosyal medyada ilgi çeken 4 kulaklı Midas adlı Mavi Rus cinsi kedi sosyal medyada büyük rağbet görüyor. yavru kedi, görüntüsü 3 hafta gibi kısa bir sürede 19 bin aşkın takipçi sayısın ulaştı.
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MUTASYON SEBEBİYLE İKİ ÇİFT KULAĞA SAHİP
Henüz 3 haftada 19 bini aşkın takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyondan dolayı 4 adet kulağa sahip Sokak kedisi olan annesi, Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi.
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