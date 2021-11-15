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Dört Kulaklı Dünyaya Gelen Kedi Görenleri Hayrete Düşürüyor

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Türkiye'de Mavi Rus cinsi kedi, 4 kulaklı dünyaya geldi. Duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.
Dört Kulaklı Dünyaya Gelen Kedi Görenleri Hayrete Düşürüyor

Kısa sürede sosyal medyada ilgi çeken 4 kulaklı Midas adlı Mavi Rus cinsi kedi sosyal medyada büyük rağbet görüyor. yavru kedi, görüntüsü 3 hafta gibi kısa bir sürede 19 bin aşkın takipçi sayısın ulaştı.

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MUTASYON SEBEBİYLE İKİ ÇİFT KULAĞA SAHİP

MUTASYON SEBEBİYLE İKİ ÇİFT KULAĞA SAHİP

Henüz 3 haftada 19 bini aşkın takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyondan dolayı 4 adet kulağa sahip Sokak kedisi olan annesi, Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi.

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

 

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

 

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

 

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

 

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

 

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

 

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

 

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

 

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

 

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Dört kulaklı dünyaya gelen kedi görenleri hayrete düşürüyor

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