Dört su firmasının üretimi durduruldu, işte o firmalar

Sağlık Bakanlığı, Asya Su, Hediyem Su, Kösedağ Su ve Aysu'nun Bromat Miktarının maksimum seviyenin üzerinde çıktığı için üretimlerinin durdurulduğunu açıkladı

İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması:

Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların , belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

Halkımızın bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmaların üretimi durdurulmuştur. Gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için bilgilendirilmiştir.