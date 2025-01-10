  • BIST 10024.83
  • Altın 3050.126
  • Dolar 35.4017
  • Euro 36.5123
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Dört trafik kazası: 9 yaralı, 1 tutuklu

» »
KKTC’de bugün ve dün meydana gelen dört trafik kazasında dokuz kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.
Dört trafik kazası: 9 yaralı, 1 tutuklu

KKTC’de bugün ve dün meydana gelen dört trafik kazasında dokuz kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne-Değirmenlik ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde Muhammad Shahzad (E-23), yönetimindeki ET 689 plakalı araçla seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçti. O esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, banket dışında bulunan reklam tabelasına tavanıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, toprak sete de çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan ET 689 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Ali Haıder (E-21), Başharat Ali (E-24) ile Kartik Ratial Vınzuda (E-22), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Haıder ve Başharat Ali taburcu olurken, araç sürücüsü Muhammad Shazad sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi’nde, yolcu Kartik Ratial Vınzuda ise Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Araç, tavanı üzerine devrildi

Lefkoşa’da, bugün saat 02.30’da meydana gelen kazada Mehmet Yusuf Keser (E-20) yönetimindeki LB 877 plakalı araçla seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi Yurtları önündeki sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, üniversiteye ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrilerek durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Keser, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yoldan çıkan araç, tarla içerisinde takla attı

Haspolat-Taşkent ana yolunda, dün saat 17.00 sıralarında Ali Ghadırı (E-30) yönetimindeki KA 213 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, tarla içerisinde takla attı.

Kazada yaralanan KA 213 plakalı araç sürücüsü Ali Ghadırı ile araçtaki yolcular Marjan Alıkhanzadeh (K-31), Mona Rashıdıfar (K-27) ve Shekoufeh Tarıghat (K-30), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

 

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Girne ana yolunda, dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada ise Cristian Tudorache (E-47) 163 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KVD 398 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp askeri birliğe ait çevre tellerine çarpan araç, çam ağacına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan araç sürücüsü Cristian Tudorache tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta kuş gribi can aldı10 Ocak 2025 Cuma 15:13
  • Dört trafik kazası: 9 yaralı, 1 tutuklu10 Ocak 2025 Cuma 15:12
  • AMATEM'in yeni servisi açıldı10 Ocak 2025 Cuma 15:08
  • İthal edilecek Asaf ırkı koyun ve koçlar için son müracaat tarihi 31 Ocak10 Ocak 2025 Cuma 14:37
  • Markette hırsızlık... Kasiyer kasadaki parayı çaldı10 Ocak 2025 Cuma 13:53
  • Evinde baskın yedi... Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı10 Ocak 2025 Cuma 13:37
  • Hırsızlık yapıp başkasına iftira attılar10 Ocak 2025 Cuma 13:22
  • Rapçi Reckol cezaevine gönderildi10 Ocak 2025 Cuma 12:58
  • Suikast için geldi... 3 kişiyle mesajlaştığı tespit edildi10 Ocak 2025 Cuma 12:55
  • KOOP-SÜT önce bindirdi sonra indirdi!10 Ocak 2025 Cuma 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti