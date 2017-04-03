Dört ülke bakanı EASTMED’i görüşmek üzere bir araya geliyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya’nın enerji konularından sorumlu bakanlarının, bugün Tel Aviv’de biraraya geleceği haber verildi.

Politis gazetesi EastMed adlı doğalgaz boru hattı projesinin ele alınacağı toplantının sonunda ortak basın toplantısı düzenleneceğini yazdı.

Habere göre Avrupa Birliği Enerji ve İklim Komiseri Miguel Arias Canete de toplantıda bakanlara eşlik edecek.

Fileleftheros gazetesi ise gerçekleştirilecek olan dörtlü toplantıya Doğu Akdeniz’den İtalya’ya boru hattı projesiyle ilgili planların açıklanmasının beklendiğini yazdı.

Öte yandan İsrail’in doğalgaz nakli ve ihracatı konusunda çifte hedef sahibi olduğunu aktaran gazete, bunların, kuzeye -Türkiye’ye doğru bir boru hattı- ve batıya -İtalya’ya doğru bir boru hattı- olduğunu kaydederek, her ikisinin de nihai hedefinin Avrupa olduğunu belirtti.

“KIBRIS ENGELİ AŞILIYOR”

Gazete yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde ise İsrail ile Türkiye’nin yaz aylarında bir karşılıklı anlayış memorandumu imzalamayı hedeflediğini belirterek, bu şekilde Türkiye’ye doğru bir boru hattı inşasının yolunun açılacağı savundu.

Bu boru hattının aslında Kıbrıs üzerinden geçeceğini yazan gazete, İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre boru hattının Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinden geçmesinin arzulandığını belirtti.

Gazete İsrail’in, boru hattı ada topraklarından değil de ileri sürülen Rum “MEB”inden geçerse Lefkoşa Rum kesimin onayının gerekmeyeceğini yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.