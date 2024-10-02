Dört yerde yangın olayları meydana geldi

Aygün’de Kırsal Yangın: 01 Ekim 2024 tarihinde, saat 11:45 civarında, Aygün kırsal kesim arsaları bölgesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan elektrik kablolarından çıkan kıvılcım nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın, hızla yayılarak yaklaşık 50 dönümlük alan içerisindeki kuru otları ve bir şahsa ait üç adet arı kovanını tahrip etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, ancak ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi olan elektrik kabloları ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

Girne - Alsancak Yolunda Araç Yangını: Aynı gün saat 16:00 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken MM 11 ETZ plakalı aracın motor kısmında elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Araçtaki yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak, aracın motor bölümündeki elektrik kabloları ve plastik aksamları tamamen yanarak büyük hasar gördü. Olayla ilgili teknik incelemeler sürmekte olup, soruşturma devam etmektedir.

Gazimağusa’da Mutfak Yangını: 02 Ekim 2024 tarihinde saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir evde ocakta unutulan tencerenin aşırı ısınması sonucu yangın meydana geldi. Yangın, ev sahibinin fark etmemesi nedeniyle mutfak dolaplarına ve duvarlara sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu mutfak dolapları ve duvarlarda ciddi maddi zarar oluştu. Evdeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.