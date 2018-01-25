Dörtlü koalisyon görüşmelerinde sona yaklaşıldığı açıklandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon çalışmalarında artık sonuca yaklaştıklarını kaydederek, yarın liderler seviyesinde yeniden görüşeceklerini açıkladı.

CTP, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanları, dörtlü koalisyon çalışmaları kapsamında bugün 6’ncı kez bir araya geldi.

CTP Genel Merkezi’nde saat 16.00’da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin sonunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşmeyle ilgili kısa bir değerlendirme yaptı, soruları yanıtladı.

HP Genel Başkanı Kudret Özsersay’a, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’a ise UBP ile koalisyon görüşmeleri soruldu.

Özersay ve Özyiğit, parti meclislerinin bu konuda aldığı kararları anımsatırken Denktaş, “Henüz randevu talep edilmedi. UBP randevu talep etme kararını verinceye kadar dörtrlü koalisyonu sonuçlandırırsak kahve içmeye gelirler” dedi.

Denktaş, DP’nin dörtlü koalisyon kurmaması için baskı altına alınmaya çalışıldığını da söyledi.

Siyasi partiler adına Erhürman’a yarın Sendikal Platform’un düzenleyeceği eyleme katılıp katılmayacakları da soruldu.

Tufan Erhürman, “Tüm partiler konuyu kendi organlarında değerlendiriyor. Gerekirse partiler ayrı ayrı açıklama yapacak” dedi.

Siyasi parti başkanları yarın yine bir araya gelecek. Görüşmenin nerde ve ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi.

ERHÜRMAN: “KARŞILIKLI İYİ NİYET VE GÜVEN İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ”

Bugünkü 1 saatlik görüşmenin ardından ilk sözü ev sahibi Erhürman aldı.

Dörtlü koalisyon çalışmaları kapsamında bugün de liderler düzeyinde görüşmelere devam ettiklerini söyleyen Erhürman, “Karşılıklı iyi niyet ve güven ilkeleri çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık sonuca doğru yaklaştığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Görüşmelerin olması gerektiği gibi ilerlediğini de kaydeden Erhürman, “Kısa süre içinde sonuç almayı umut edeceğimiz bir noktaya geldiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

Dörtlü koalisyon konusunda sürdürülen çalışmalarla ilgili soruları yanıtlayan, koalisyon protokolüne ilişkin taslağın hazır olduğunu anımsatan Tufan Erhürman, hükümet programı konusunda çalışmaların başlayabilecek düzeyde olduğunu ifade etti.

“HAMMADDE ELİMİZDE”

Erhürman, “Koalisyon protokolü aslında hükümet programının ana hatlarını çizen bir şeydir ve bu taslak hemfikirlikle ortaya çıktı. Hükümet programının hazırlanması mesele değildir. Bununla ilgili hammadde şu anda hale hazırda elimizde vardır” dedi.

“ARZU ETTİĞİMİZ GİBİ SONUCA ULAŞIRSAK GERİYE KALAN TEK İŞ HÜKÜMET PROGRAMININ ÇALIŞILMASI OLACAK”

Koalisyon görüşmelerinde nelerin ele alındığının ve görüşmelerin niye bu kadar uzadığının sorulması üzerine Tufan Erhürman, ülkede daha önce dörtlü bir koalisyon pratiği olmadığını, ikili koalisyonlarda ise heyetlerin müzakere ettiğini anımsattı.

Erhürman, “Sayın Denktaş kadar deneyimli değilim ama ben de iki koalisyon görüşmesinin müzakere heyetinde yer aldım. Bu kez dörtlü koalisyon görüşmesi söz konusu. Dört parti lideri bu müzakereleri kendi aramızda yürütmeyi, müzakere heyetlerinin yaptığı işi liderler düzeyinde yapmayı uygun gördük” dedi.

Erhürman, liderler seviyesindeki görüşmelerin bitmesinin ardından müzakere heyetlerinin görüşmesinin söz konusu olmadığını da kaydederek, “Arzu ettiğimiz gibi sonuca ulaşırsak geriye kalan tek iş hükümet programının çalışılması olacak” dedi.

GENEL BAŞKANLARA UBP SORULDU

TDP Genel Başkanı Özyiğit’e de görüşmede, UBP’ye randevu verilip verilmediği soruldu.

Özyiğit, “Bizden randevu talep eden olmadı” dedi.

UBP ile hükümet kurma görüşmesi yapmayacaklarını, bu konuda aldıkları kararı anımsatan Özyiğit, “Bir kahve içmeye gelirlerse buyursunlar” açıklamaları olduğunu hatırlattı.

HP Genel Başkanı Özersay ise bu konudaki soruyu, “Hükümeti kurma çalışmaları bağlamında istenen randevuya yanıtımız olumsuzdur” diyerek yanıtladı, parti meclislerinin aldığı karara işaret etti.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile başka konuları görüştüklerini söyleyen Özersay, geçtiğimiz pazartesi günü yaşananların ardından güvenliğe karşı duyduğu endişeyi ve tedbir alınması gerektiğini Özgürgün’e aktardığını belirtti.

Özersay, Meclis’te temsil edilen 6 siyasi partinin istişare kurarak bugün topluma sağduyu çağrısı yaptığını da anımsattı.

DP Genel Başkanı Denktaş ise UBP’nin henüz kendinden randevu talep etmediğini ifade ederek, “Benimle ilgili bir şey yok. Bizim burada konuştuğumuz UBP’ye ne cevap vereceğimiz değil, dörtlü bir koalisyonun nasıl yürütüleceğiyle ilgili” dedi.

Denktaş, “UBP randevu talep ederse, eğer zamanında ederse, geç kalmazsa, onlarla da oturup konuşacağımızı arkadaşlarımıza söyledik. UBP randevu talep etme kararını verinceye kadar bu işi sonuçlandırırsak kahve içmeye gelirler” dedi.

DENKTAŞ’TAN TOPLUMSAL UZLAŞI VURGUSU: “ÖTEKİLEŞTİRMEYİ ORTADAN KALDIRMAK KURULACAK HÜKÜMETİN ASLİ GÖREVİ OLACAK”

Serdar Denktaş, konuşmasında toplumsal uzlaşı çağrısını da yineledi.

Denktaş, “Bu ötekileştirmeyi ortadan kaldırmak, vatandaşı bir araya toplamak, barıştırabilmek kurulacak hükümetin asli görevi olacak” şeklinde konuştu.

UBP, DP ve YDP koalisyon modeli konusundaki soruyu da yanıtlayan Denktaş, “Tabanımdan tutun kendi çalışma arkadaşlarıma, sosyal medyadan, telefonuma atılan mesajlarla ciddi bir baskı altına alınmaya çalışılıyor DP, dörtlü koalisyon kurmasın diye…” şeklinde konuştu.