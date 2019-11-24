Dörtyol “ÇELİK” Gibi..! (1-0)

Yer: Dörtyol Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Hüseyin Özaşık, Mustafa Torun, Ömer Doğru

Dörtyol: Süleyman, Ali, İskender, Melih, Ayberk, Olcay, Salih, Can, Mustafa, Furkan, Mustafa

GHE: Athos, Ali, Kaan, Ahmet, Samet, Cemal, Mustafa, Yiğit Can, Kaan, Muhammed, Ulaş, Mustafa

Goller: 1’Mustafa Çelik (Dörtyol)

Haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Dörtyol - GHE maçı dostça tamamlandı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 38.saniyede Mustafa Çelik’in ayağından bulduğu golle 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

Karşılaşmada Dörtyol’dan Ayberk, GHE’nden ise Cemal, penaltı atışlarından yararlanamadı.

Hafta içi her iki kulübün yaptığı bayrak açıklamalarının ardından gözler bu maça çevrilmişti

Rum kaleci Athos üzerinde çıkan haberler ve bayrak asma açıklamaları maçı önemli hale getirdi

Dörtyol stadının dört bir yanı Türkiye ve KKTC bayrakları ile donatılırken kurulan müzik sisteminden ise İzmir marşı- Mücahit marşı ve Mehter marşı çalındı.

Isınmaya Mustafa kemal Atatürk t-shörtleri ile çıkan Girne Halk Evi’li oyuncular Dörtyol tribünlerine zeytin dalı ve kırmızı beyaz karanfil bıraktılar. Buna karşılık Dörtyol tribünleri Girne takımını alkışlayarak karşılık verdi ve maç dostça başlamış oldu.

Maçı tribünlerden ve saha kenarından 250’ye yakın taraftar takip etti. Tribünlerde siyasi isimlerde dikkat çekti.

Oğuzhan Hasipoğlu, Ertoğrul Hasipoğlu ve Ersan Saner’de maçı izleyenler arasında idi

Orta hakem Hakan Muhtaroğlu’nun ilk düdüğü ile birlikte Dörtyol takımı hücuma kalkarken daha henüz 20. Saniyede karambol pozisyonunda Mustafa Çelik’in ayağından bulduğu gol ile Dörtyol maçın hemen başında öne geçti.1-0