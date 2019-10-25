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Dörtyol kökenliler ayin yerine gezi düzenliyor

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Dörtyol kökenliler ayin yerine gezi düzenliyor
Dörtyol kökenliler ayin yerine gezi düzenliyor

“Prastio (Dörtyol)  Muhtarlığı”, “Göçmen” Derneği ve Kilise Komitesi’nin, 27 Ekim’deki Ay Yeorgiu yortusu nedeniyle KKTC makamlarından, Dörtyol’daki  Ayiu Yeorgiu Kilisesi’nde ayin izni alamayınca, aynı gün Dörtyol’a gezi düzenlemeye karar verdiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, 27 Ekim günü ayinlerini Larnaka-Kondu’daki Ay. Yeorgiu şapelinde gerçekleştirecek Dörtyol kökenliler “bu değişikliğe, işgal altındaki köyümüzdeki Ay. Yeorgiu Kilisesi’nde ayin yapma talebimizin reddedilmesi nedeniyle gidildi. Pazar günü Prastio’ya gidişimiz, köyümüze olan sevgimizi ve geri dönüş isteğimizdeki kararlılığımızı gösterecek” dedikleri bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Larnaka-Kondu’daki şapelde düzenlenecek ayinin saat 09.15’te tamamlanacağı, ardından otobüslerle Dörtyol köyüne gelineceği ve 12.15’te de geri dönüleceği bilgisine yer verildi. 

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