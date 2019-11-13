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Dörtyol - Köprü arasındaki dere yatağı düzenleniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın “derelerin ıslahı ve taşkınların yol açtığı zararların giderilmesine” yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Dörtyol - Köprü arasındaki dere yatağı düzenleniyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ülke genelinde derelerden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için bakanlık ve Su İşleri Dairesi’nin imzaladığı sözleşmeler çerçevesinde, dere yatağının temizlenmesi ile ilgili olan üçüncü ihale Dörtyol – Köprü arasındaki dere yatağı düzenleme işlerine Dörtyol’da başlandı. 


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, çalışmaların yapıldığı yere giderek, incelemelerde bulundu.
Çalışma, Dörtyol ağıllar bölgesinden Köprü göletine kadar olan dere yatağındaki taban eğiminin düzenlenmesini, akışın kontrollü hale getirilmesini kapsıyor. Ayrıca bend yapılarak, kanala çevrilmesiyle de sel tehdidinin asgari düzeye çekilmesi hedefleniyor. Bu çalışma ile birlikte bölgedeki tarım arazilerinin ve ağılların su altında kalma tehlikesi de en alt düzeye indirilmiş olacak. 


İLK ÇALIŞMA DEĞİRMENDERE’DE BAŞLATILDI


Dere ıslah ve temizliği çalışmalarına ilk olarak Ciklos mevkiinde bulunan Değirmendere 1. Islah Sekisi Memba kesimi içerisinde millenmiş alan temizliği işleri yapılmasıyla başlanmıştı. Ardından, Nergisli- Köprü Göleti arasındaki dere yatağının temizliğine geçildi. 


Son olarak başlatılan Dörtyol- Köprü arasındaki dere yatağını düzenleme işlerinin ardından, Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi yapımı çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlatılması hedefleniyor. 

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