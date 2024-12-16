Dörtyol Spor Kulübü’nde Bıçaklı Yaralama Olayı

15 Aralık 2024 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Dörtyol Spor Kulübü'nde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki O.Y., 600 mlgr alkollü içki etkisi altındayken aralarında çıkan tartışma sonucu, kanunsuz olarak taşıdığı bıçağı gelişi güzel savurduğu sırada 17 yaşındaki D.G.’nin sol el bileğini yaraladı.
Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında O.Y. tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
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