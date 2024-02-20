Dörtyol’da bir kişi uyuşturucudan tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol’da B.R.’nin (E-33) ikametgahında yapılan aramada, 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B.(K-35) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.