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Dörtyol’da bir kişi uyuşturucudan tutuklandı!

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Dörtyol’da evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.
Dörtyol’da bir kişi uyuşturucudan tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol’da B.R.’nin (E-33) ikametgahında yapılan aramada, 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B.(K-35) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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