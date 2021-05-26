Dörtyol'da çıkan yangına sebebiyet veren şahıs gözaltında

Dörtyol Ağıllar bölgesinde çıkan yangında, plastik atıklar ile hurda nitelikli araçlar, bir adet elektrik direği, plastik su hattı yandı; bir evin pencere camları ısıdan kırıldı.

Dörtyol Ağıllar bölgesinde dün saat 11.00’de çıkan yangın, hızla büyüdü ve büyük zarara yol açtı. Korku ve paniğe neden olan yangının, İ.Ç.’nin (E-58), spiral makinesiyle kesme işlemi yaptığı sırada çıktığı tespit edildi.

Polis, yangına sebebiyet veren İ.Ç.’nin gözaltına alındığını duyurdu.