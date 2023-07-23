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Dörtyol'da düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli kitap ele geçirildi

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol'da düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli kitap ele geçirildi.
Dörtyol'da düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli kitap ele geçirildi

22 Temmuz 2023 tarihinde, sabah saat 05:40 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda tarihi değeri olduğuna inanılan bir deri kitap ele geçirildi. Operasyonda, C.K. (E-57) isimli şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, 27 sayfadan oluşan eski eser nitelikli deri kitap, emare olarak alındı.

Yetkililer, ele geçirilen kitabın tarihi önem taşıyan bir eser olduğuna inandıklarını belirtti. Kitabın tam olarak hangi döneme ait olduğu ve içeriğinin ne olduğu hakkında henüz açıklama yapılmadı, ancak kitabın nadir bulunan bir tarihi eser olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Operasyon sonucu bahse konu şüpheli C.K., tutuklanarak gözaltına alındı. Şahsın kitapla bağlantısı ve kitabın kaynağı hakkında soruşturma hızla devam ediyor. Güvenlik birimleri, kitabın kaçakçılıkla ilişkisi olup olmadığını ve nasıl elde edildiğini belirlemeye çalışıyor.

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