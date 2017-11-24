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Dörtyol'da trafik kazası: 2 yaralı, 1’i yoğun bakımda

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Dörtyol'da trafik kazası: 2 yaralı, 1’i yoğun bakımda
Dörtyol’da dün traktörle salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri yoğun bakımda tedaviye alındı.

Dünkü kazayla ilgili polisten bugün yapılan açıklamaya göre, saat 11:30 sıralarında,  Döne Sonbaş (K-44) yönetimindeki FN 440 plakalı salon araç,  Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde güney seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçerek o sırada karşı istikamette seyreden Kemal Fidan (E-37) yönetimindeki AA 103 plakalı traktörün sağ arka tekerleğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Döne Sonbaş ve Kemal Fidan Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviden sonra,  Kemal Fidan taburcu edilirken; Döne Sonbaş Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk dilip yoğum bakım servisinde kontrol altına alındı.

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