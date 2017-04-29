Dörtyol'da yapılan trafik kontrolünde uyuşturucu bulundu

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (28.04.2017), saat 16:45 sıralarında, Dörtyol’da, trafik kontrolü yapmakta olan ekip kontrol için durdurdukları araç sürücüsü S.Ö. (E-31)’nün şüpheli davranışları nedeniyle araç içerisinde yapmış oldukları aramada sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1,5 gram ağırlığında madde ile elle sarılmış ucu yanık sigara içerisinde tütünle karışık sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan izmarit bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.