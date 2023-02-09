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Doruk Akın depremde hayatını kaybetti

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Adıyaman'da Enkazda yapılan çalışmada hayatını kaybeden evladımızın isminin Doruk Akın olduğu öğrenildi
Doruk Akın depremde hayatını kaybetti

Adıyaman'da Enkazda yapılan çalışmada hayatını kaybeden evladımızın isminin Doruk Akın olduğu öğrenildi.

BAŞBAKANLIK AÇIKLAMA

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde ne acıdır ki KKTC kafilesinde bulunan ilk cansız çocuğumuzun bedenine ulaşmış durumdayız.

Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Böylelikle Adıyaman, İsias Otel’de kayıp sayımız 3’e yükselmiştir. Ekiplerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

 

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